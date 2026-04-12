Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        "Uyuşturucuyla mücadele bütüncül bir süreçtir"

        "Uyuşturucuyla mücadele bütüncül bir süreçtir"

        Adalet Bakanlığı kaynakları, Uyuşturucu Operasyonlarına Yönelik Dezenformasyon ve Gerçekler ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, "Uyuşturucuyla mücadele yalnızca arzın değil, talebin de hedef alındığı bütüncül bir süreçtir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle arz boyutunda da ciddi ve somut sonuçlar elde edilmiştir. Kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik son iki ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 400 şüpheli tutuklanmış olup, arz zincirine yönelik mücadelenin de eş zamanlı ve kararlılıkla sürdürüldüğü açıktır." denildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.04.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uyuşturucuyla mücadele bütüncül bir süreçtir"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanlığı kaynakları, Uyuşturucu Operasyonlarına Yönelik Dezenformasyon ve Gerçekler ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu. "Uyuşturucuyla mücadele bütüncül bir süreçtir" vurgusu yapıla bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

        DEZENFORMASYON: Çeşitli sosyal medya ve basın mecralarında bazı çevreler tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarının yalnızca “ünlüleri hedef aldığı”, bu kişilerin haksız yere rencide edildiği ve asıl uyuşturucu satıcılarına dokunulmadığı yönünde kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yapılmaktadır. Bu söylemlerde, operasyonların göstermelik olduğu, sanatçıların “hizaya çekildiği” ve gerçek suç odaklarının korunup kollandığı iddia edilmektedir.

        REKLAM

        DOĞRUSU: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, iddia edildiği gibi belirli bir kesimi hedef alan ya da kamuoyu algısına yönelik operasyonlar değil; tamamen hukukun öngördüğü çerçevede, çok boyutlu bir mücadele stratejisinin parçasıdır.

        Uyuşturucuyla mücadele yalnızca arzın değil, talebin de hedef alındığı bütüncül bir süreçtir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle arz boyutunda da ciddi ve somut sonuçlar elde edilmiştir. Kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik son iki ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 400 şüpheli tutuklanmış olup, arz zincirine yönelik mücadelenin de eş zamanlı ve kararlılıkla sürdürüldüğü açıktır.

        Öte yandan bugüne kadar kamuoyunda “ünlüler dosyası” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 219’unun Adli Tıp incelemeleri tamamlanmış ve 169 şüphelinin yani yüzde 77,17’sinin kan veya saç örneklerinde kokain ya da esrar maddesine rastlanmıştır. Bu veriler, yürütülen işlemlerin keyfi değil, somut delillere dayandığını açıkça ortaya koymaktadır.

        İstanbul genelinde yer ve kişi ayrımı gözetilmeksizin sürdürülen bu operasyonlar, toplum güvenliğini ve gençlerin nesillerin geleceğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı kapsamlı bir mücadeleyi ifade etmektedir. Arz boyutuna yönelik yürütülen çok sayıda soruşturma dosyası da ilerlemektedir. Bu nedenle, yürütülen adli süreçleri çarpıtan ve kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açıklamaların, sorumlu muhalefet anlayışı ile de bağdaşmadığı değerlendirilmekte ve kamuoyunun takdirlerine sunulmaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!