Adalet Bakanlığı kaynakları, Uyuşturucu Operasyonlarına Yönelik Dezenformasyon ve Gerçekler ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu. "Uyuşturucuyla mücadele bütüncül bir süreçtir" vurgusu yapıla bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

DEZENFORMASYON: Çeşitli sosyal medya ve basın mecralarında bazı çevreler tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarının yalnızca “ünlüleri hedef aldığı”, bu kişilerin haksız yere rencide edildiği ve asıl uyuşturucu satıcılarına dokunulmadığı yönünde kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yapılmaktadır. Bu söylemlerde, operasyonların göstermelik olduğu, sanatçıların “hizaya çekildiği” ve gerçek suç odaklarının korunup kollandığı iddia edilmektedir.

DOĞRUSU: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, iddia edildiği gibi belirli bir kesimi hedef alan ya da kamuoyu algısına yönelik operasyonlar değil; tamamen hukukun öngördüğü çerçevede, çok boyutlu bir mücadele stratejisinin parçasıdır.

Uyuşturucuyla mücadele yalnızca arzın değil, talebin de hedef alındığı bütüncül bir süreçtir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle arz boyutunda da ciddi ve somut sonuçlar elde edilmiştir. Kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik son iki ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 400 şüpheli tutuklanmış olup, arz zincirine yönelik mücadelenin de eş zamanlı ve kararlılıkla sürdürüldüğü açıktır.

Öte yandan bugüne kadar kamuoyunda “ünlüler dosyası” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 219’unun Adli Tıp incelemeleri tamamlanmış ve 169 şüphelinin yani yüzde 77,17’sinin kan veya saç örneklerinde kokain ya da esrar maddesine rastlanmıştır. Bu veriler, yürütülen işlemlerin keyfi değil, somut delillere dayandığını açıkça ortaya koymaktadır.

İstanbul genelinde yer ve kişi ayrımı gözetilmeksizin sürdürülen bu operasyonlar, toplum güvenliğini ve gençlerin nesillerin geleceğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı kapsamlı bir mücadeleyi ifade etmektedir. Arz boyutuna yönelik yürütülen çok sayıda soruşturma dosyası da ilerlemektedir. Bu nedenle, yürütülen adli süreçleri çarpıtan ve kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açıklamaların, sorumlu muhalefet anlayışı ile de bağdaşmadığı değerlendirilmekte ve kamuoyunun takdirlerine sunulmaktadır.