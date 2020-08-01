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Covid 19 salgınıyla birlikte artık bütün kapalı mekan girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Bunun için genellikle termal kameralar, koldan ya da alından ateş ölçen cihazlar kullanılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün'ün ise, temassız otomatik olarak ateş ölçebilen bir ateş ölçer geliştirdiği kaydedildi.

Arka planda makine öğrenmesi, IoT, yapay zeka ve bazı algoritmaların çalıştığı bu ateş ölçerin, hastanın hareket etmesi veya etrafındaki sıcak ve soğuk etmenlerden etkilenerek ateşinin yanlış ölçülmesi gibi durumları ortadan kaldırdığı, soğuk depo alanlarında çalışan kişilerin dahi vücut ısısını takip edilebildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, refakatçinin sorumluluğunu makineye aktaran bu ürünle, hastanın ateşi saniyelik periyodlarda ölçülüp kontrol edilirken, artış ve düşüşlerde kritik aralığa yaklaşıldığında cihaza tanıtılan kişilere uyarı gidiyor.

Pandemi sürecinde de bu ateş ölçerin etkili şekilde kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün, "Karantinada olan hastalar hangi şehirde, binada olursa olsun gözlemlenebilecek ve uyarı alınabilecek. Bu sayede, hastaları kontrol için sağlık personelinden tasarrufa aynı zamanda bulaşma riskini ortan kaldırmaya imkân sağlanmış olacak. Bir plaza veya teknopark gibi girişte kart okutulan yerlerde kişilerin kartlarından alınan ID 'ler ile alandaki tüm kişileri, kişi bazlı takip mümkün olacak. Girişte yapılan kontrolde ateşi uygun olmayanların girişi turnikelere entegre edeceğimiz sistemimizle otomatik olarak engellenecek. Bu ölçümler düzenli yapılması durumunda kişi ateşli gelmese dahi gün içinde ateşinin yükselmesi durumu kolaylıkla fark edilebilecektir" dedi.