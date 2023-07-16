Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronot Vladimir Komarov
Vladimir Komarov, Soyuz I aracını test etmek için uzaya çıktığında, birçok teknik sorun yaşadı ve en sonunda uzay aracının kontrolünü tamamen yitirdi ve uzaydan düşerek, yere çakıldı. Geride cansız bedeni bile kalmamıştı.
Bir savaş pilotu ve havacılık mühendisi olan Vladimir Komarov, ilk uzay yolculuğunu 1964'te yaptı.
Şimdi de Sovyetler Birliği tarafından yapılan Soyuz I uzay aracını test edecekti. Ancak uzay gemisinde bazı teknik sorunlar vardı. Komarov'dan sonra uzaya gönderilecek ikinci astronot Yuri Gargarin, uzay gemisinin kalkmasına engel olmaya çalıştı ancak hiçbir yetkili ona kulak vermedi.
23 Nisan 1967 yılında Soyuz gemisi fırlatıldığında Kamorov'un 24 saatte 16 kez Dünya etrafında dönmesi ve arkasından yörüngeye girerek yeniden Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.
Astranot dönüşleri tamamladı ancak gemiyi idare etmekte güçlük çekti ve roket frenlerini ateşleyemedi. Geminin dönüşü başarabilmesi için Dünya çevresinde iki tur daha yapması gerekti.
Soyuz I, 23 bin fit yüksekliğe ulaştığında, Komarov'u güvenli bir şekilde Dünya'ya getirecek bir paraşütün açılması gerekiyordu. Ancak, dönüş sırasında hatlar birbirine karışmıştı ve yedek paraşüt yoktu.Komarov, mahsur kaldığı uzay gemisinin içinde yere çakıldı ve hayatını kaybetti.
Astronottan geriye yalnızca bu kömür parçasına benzeyen, yanmış bir ceset kaldı.
Moskova'da Komarov için büyük bir yas vardı ve külleri Kremlin duvarına gömüldü. Ne yazık ki Komarov'un eşine son ana kadar olaylardan bahsedilmemişti.
Tehlikelere rağmen hem Sovyetler Birliği hem de ABD uzay araştırma programlarına devam ettiler. ABD, sadece iki yıl sonra Ay'a astronot gönderdi.
Kaynak: History ve NPR