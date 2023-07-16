Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronot Vladimir Komarov

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Bir savaş pilotu ve havacılık mühendisi olan Vladimir Komarov, ilk uzay yolculuğunu 1964'te yaptı.

Şimdi de Sovyetler Birliği tarafından yapılan Soyuz I uzay aracını test edecekti. Ancak uzay gemisinde bazı teknik sorunlar vardı. Komarov'dan sonra uzaya gönderilecek ikinci astronot Yuri Gargarin, uzay gemisinin kalkmasına engel olmaya çalıştı ancak hiçbir yetkili ona kulak vermedi.