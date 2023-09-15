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        Haberler Dünya 'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt

        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt

        ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson, NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen medya brifinginde uzaylı fosili iddiası hakkında konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:20
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        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
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        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlediği panel ile daha önce Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olarak bilinen Tanımlanamayan Hava Fenomeni’ne (UAP) dair yeni bir rapor açıkladı.

        Panelde, NASA Başkanı Bill Nelson, NASA Bilim Direktörü Nicola Fox, NASA Bilim Departmanı Araştırmaları Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Kurucusu ve UAP'leri inceleyen NASA ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması Haberi Görüntüle

        NASA BAŞKANI: KİŞİSEL CEVABIM EVET

        Raporda, NASA’nın uzay keşifleriyle ilgili tamamen şeffaf olduğu ve yalnızca bilimsel verilere dayanan bilgilere paylaşacağı belirtilirken, şu ana kadar bilimsel olarak açıklanabilmiş herhangi “gizemli bir gök cismi” olmadığı açıklandı. NASA Başkanı Bill Nelson yaptığı açıklamada, “Evrende başka bir yaşam formu olduğuna inanıyor muyum diye bana sorarsanız, kişisel cevabım evet” diye ekledi.

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        "KANIT BULUNAMADI"

        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Meksika Kongresi'nde 'uzaylı fosili' olarak tanıtılan cisme ilişkin de yanıt verdi. Nelson medya brifinginde uzaylı fosili iddiası hakkında "NASA'nın UFO'ların dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulunamadı" dedi.

        MEKSİKA'DAKİ 'UZAYLI FOSİLİ' İDDİASI

        Bu haftanın başlarında da Meksika'daki bir kongre duruşmasında iki 'insan olmadığı' iddia edilen fosiller sunulmuş ve büyük yankı uyandırmıştı. Gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi ülkede gündem olmuştu.

        İfadesinde bu 'mumyalanmış fosillerin insana ait olmadığını' savunan Maussan, şunları kaydetmişti:

        "Onlar, dünyasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Onlar yok olduktan sonra başka bir evrimi olmayan varlıklardır. Karbon-14 yaş hesaplama analizini gerçekleştiren Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne göre, bu canlılar yaklaşık bin yaşındadır. Bunlar uzay gemilerinden çıkarılan varlıklar değildir. Daha ziyade diatom madenlerine gömülmüş varlıklardırlar. Diatom toprağı, 17 milyon yıl öncesine ait fosillerdir."

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        Maussan, ABD'li ve Meksikalı yetkililere UFO'lara ait olduğunu savunduğu birkaç video da izletmişti. Oturumda ayrıca Maussan, söz konusu fosillere ait X-ray görüntülerini de sergileyerek bunların içinde 'yumurtalar' olduğunu öne sürmüştü. Ufolog Jamia Maussan, daha önce de Peru'da 2017'de bulunan bazı mumyalanmış fosillerin 'uzaylılara ait' olduğunu savunmuş ancak incelemelerde bu fosillerin insana ait olduğu belirlenmişti.

        ABD'Lİ YETKİLİ 'KESİNLİKLE VAR' DEMİŞTİ

        Temmuz ayında, eski bir ABD istihbarat görevlisi, bir kongre komitesine, hükümetin tanımlanamayan anormal cisimlerin yanı sıra uzaylı kalıntılarına da sahip olduğuna "kesinlikle" inandığını söylemiş ve gündem olmuştu.

        ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, yaptığı açıklamada, 4 yılı aşkın sürede yaklaşık 40 tanıkla gerçekleştirdiği görüşmelere işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların bulunduğunu" öne sürmüştü.

        * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #nasa
        #ufo
        #dünya
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