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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Uzman çavuşu protesto eden sağlık çalışanlarına ceza yağdı!

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, '14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i darp etmediği belirlenen uzman çavuş Ali Aladağlı'yı taburcu olurken alkışla protesto edenler hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasının olduğu raporda; doktor, ebe, hemşire ile hastane personelinin bulunduğu 43 kişiye 'aylıktan kesme', 'kademe ilerlemesinin durdurulması', 'kınama', 'yazılı uyarı' ve 'yevmiye' gibi cezaların verilmesi gerekçeli olarak anlatıldı

Uzman çavuşu protesto eden sağlık çalışanlarına ceza yağdı!
Uzman çavuşu protesto eden sağlık çalışanlarına ceza yağdı!
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DHA

Muğla'nın Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı (32), 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer (26) ile tartıştı.

DARP EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRÜP RAPOR ALDI

DHA'da yer alan habere göre olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu.

APANDİSİTTEN AMELİYAT OLDU PROTESTO EDİLDİ

Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi. Ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddette bulundun, darp ettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

"İFTİRAYA UĞRADIM" DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi.

HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Doktor Tahir Tarımer hakkında dava a&ccedil;ıldı.
Doktor Tahir Tarımer hakkında dava açıldı.

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman çavuş Aladağlı da Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açığa alınan Aladağlı, görevine iade edildi.

GÖSTERİYE KATILANLAR TESPİT EDİLDİ

İftiraya uğrayan Ali Aladağlı.
İftiraya uğrayan Ali Aladağlı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin olayla ilgili yürüttüğü idari soruşturmada, hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş, protesto gösterisine katılan 85 kişinin ifadelerini aldı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINDI, DAVA AÇILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da memurluktan ihraç edildi. FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen Dr. Tarımer hakkında 21 Temmuz'da 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, 10 yıla kadar hapsi istenilen Tahir Tarımer'in, sempati ve iltisak boyutunu aşarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldığı anlatıldı. Dr. Tarımer'in bu suçtan yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, Aladağlı'ya darp ve iftiradan da hakkında iddianame hazırlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianamede Tarımer'in 'yaralama'dan 1 yıl, 'iftira'dan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

43 SAĞLIK ÇALIŞANINA CEZALAR VERİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca Ali Aladağlı'yı taburcu olurken alkışla protesto edenler hakkında soruşturma kapsamında hazırlanan ve 43 sağlık çalışına çeşitli cezaların verildiği raporun detayları ortaya çıktı.

AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker'in imzalarının bulunduğu rapora göre; Aladağlı'nın genel cerrahi servisinden taburcu olurken, başka birimde görevli olmalarına rağmen protesto eden grubun içerisinde uzun süre kalan veya protestoya eylemsel olarak katılan Dr. Asım Onur, Dr. Mürüvvet Saruhan, ebe-hemşireler Yasemin Kaya, Nesrin Lisan, Nevin Dinç, Emine Bay, Funda Uyar, Sadıka Kara Altun, Emine Gönül Korkmaz, Fatma Şenol, Olsen Sarı ve Nefise Güler'e 'hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' hükmü doğrultusunda 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verildi.

YEVMİYE VE KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI

Sürekli işçi kadrosunda yer alan Volkan Dere, Süleyman Arslan, Nuran Cin, Volkan Öztürksoy, Aliye Arslan, Özgül Bayar ile Bahar Uysal'a 'görevin yerine getirilmesinde keyfi olarak kişilerin zararına sebebiyet vermek'ten 6 yevmiye, Dr. Ayşe Akgün'e 'görevin yerine getirilmesinde kişilerin yarar veya amiri hedef tutan davranışlarda bulunmak'tan 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Doktorlar Yusuf Akay, Toros Mert Saraçoğlu, Ayşe Örs Şahin, Aysel Mammadova, Ali Murat Sonel, Mustafa Edeballi, Mert Uğurlu, Güneş Devrim Kıcalı ve Kudret Alan'a 'hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak'tan kınama cezası verildi.

UYARI CEZASI VERİLDİ

Ali Aladağlı'nın genel cerrahi servisinden taburcu olurken, başka birimde görevli olmasına rağmen protesto eden grubun içerisinde uzun süre kalan veya protestoya eylemsel olarak katılan kişiler arasında bulunan doktorlar Okay Nazlı, Ilgaz Kayılıoğlu, Samet Şahin ile hemşire Damla Şancı'nın ise 'sözleşme şartlarına aykırı davranış' nedeniyle yazılı olarak uyarılmasına karar verildi.

Aladağlı'nın masum olduğunun anlaşılması üzerine protesto ve eylemlere destek veren hekimler hakkında toplumda infial derecesinde nefret oluşmasının neden olunduğunun CİMER başvurularından da anlaşılması nedeniyle 'WhatsApp' grubunda yapıldığı düşünülen paylaşımların halkı kin ve nefrete ittiği, toplumda kaos-kargaşa çıkmasına ramak kaldığı hususları bütün olarak değerlendirildiğinde; doktorlar Vedat Semai Bek, Arife Zeybek, Hasan Deliktaş, Birdal Yıldırım, Ethem Acar, Melike Korkmaz Toker, Nazile Ertürk, Özge Oral Tapan, Ahmet Kaderli ve Hasan Tunca'nın 'sözleşme şartlarına aykırı davranış' nedeniyle yazılı olarak uyarılması gerektiği kanaatine varıldı.

BİR DOKTOR İÇİN İNCELEME

Hasta Ali Aladağlı'nın hastane otomasyon sistemindeki fotoğrafı kimlik bilgilerinin 'Muğla EAH Hekimleri' adlı 'WhatsApp' grubunda paylaşıldığı ve aynı paylaşımın tüm ulusal/sosyal medyaya servis edilmesinin TCK'nın 136'ncı maddesini içeren bir suç olması nedeniyle grupta fotoğrafı paylaşım yapan Prof. Dr. Vedat Semai Bek hakkında adli işlem yapılması ve Muğla Valiliği tarafından ön inceleme yapılmasının uygun olacağı anlatıldı.

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