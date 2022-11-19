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Adaylardan uzman öğretmenlik sınav yorumları! Sınav zor muydu, kolay mıydı?

Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü 81 ilde 1489 okulda tek oturumda gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, uzman öğretmenlik sınav yorumlarını sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşacak. İşte, adaylardan Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik soru yorumları...

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  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik), 19 Ksım Cumartesi günü saat 10:00 itibarıyla başlıyor. Uzman ve başöğretmenlik sınavın katılım sağlayan adaylar, "Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?" sorusuna yanıt verecek. İşte, Adaylardan 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav ve soru yorumları...
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. 
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü, saat 10:00'da başlayacak ve 12:30'da sona erecek. 
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

    Saat 10.00'da başlayacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda adaylara 100 soru sorulacak. Uzman öğretmenlik sınavı tek oturum olarak gerçekleştirilecek.
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?
  • Uzman öğretmenlik sınav yorumları: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınavı nasıldı, kolay mıydı zor muydu?

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