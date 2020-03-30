Uzmanından koronavirüs sürecinde yaşlılara evde egzersiz yapma önerisi

AA

Prof. Dr. Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte evlerinde kalanların, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların evde mümkün olduğu kadar hareketli olması gerektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasının kısıtlandığını hatırlatan Yalçın, hastalığın bu kişilerde daha kötü seyredebildiğine işaret ederek ileri yaştaki vatandaşların sabırlı olup evde kalarak kendilerini izole etmesi gerektiğini vurguladı.

Yalçın, uzun süre evde bulunmanın, hareketsiz kalmaya ve beslenme alışkanlıklarında değişikliğe bağlı birtakım sıkıntılar oluşturabileceğine dikkati çekerek "Evde hareket edememe ve enerji harcayamama sonucu kas gruplarında birtakım zayıflıklar ile kilo alma problemleri olabilir. Bizim önerimiz mümkün olduğu kadar ev içerisinde hareketli olmak, egzersizler yapmak. Sabahları ilk uyanıldığında pencereler açılıp ev havalandırılmalı ve basit egzersizlerle güne başlanmalı." diye konuştu.

- "Solunum egzersizleri özellikle bu hastalıkla ilgili oldukça önemli"

Egzersiz ve rehabilitasyonun iki şekilde düşünülebileceğini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Birincisi solunum diğeri ise kas-iskelet sistemi egzersizleri. Solunum egzersizleri özellikle bu hastalıkla ilgili oldukça önemli çünkü ileri yaştaki kişilerin solunumla ilgili kasları zayıf olabiliyor, akciğer kapasiteleri yetersiz olabiliyor. O yüzden daha hastalanmadan evde kalınan sürede solunum egzersizleri oldukça önemli. Bu egzersizleri rutin şekilde yapmaları, hem akciğer kapasitelerinin artmasına hem de solunum potansiyellerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle camın karşısında temiz havada derin nefes alıp nefesi birkaç saniye tutup ağızdan hızlı şekilde sonuna kadar verebilirler. Kendilerini zorlamayacak şekilde tekrarlarlarsa bu oldukça faydalı olacaktır."

Yalçın, başka bir basit solunum egzersizinin ise balon şişirmek olduğunu dile getirerek solunumu zorlamayacak şekilde balon üfleyerek solunum kaslarının çalıştırılabileceğini vurguladı.

- "Sürekli aktif olunması oldukça faydalı olacaktır"

Sadece solunum egzersizlerinin yeterli olmayacağına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Kas iskelet sisteminin de çalışması lazım. Özellikle ileri yaşlarda maalesef kas gruplarımız nankör davranıyor. Hareketsiz kaldığımız zaman hem kemik metabolizmamızda birtakım sıkıntılar oluyor hem de kaslarımız hızlıca zayıflayabiliyor. Bunun için sürekli eklemlerimizi çalıştırmak önemli. Televizyonun başında otururken bile yapılabilecek çok basit egzersizler var. Sosyal medyayı ve interneti kullananlar için çeşitli platformlarda çok güzel videolar var. Oralarda ev içi yapılabilecek egzersizlerle ilgili kaynakları düzenli takip ederlerse çok faydalanabileceklerini düşünüyorum. Televizyon karşısında otururken baş-boyun ile omuz-dirsek hareketleri, diz hareketleri gibi egzersizler yapılabilir. Sürekli aktif olunması oldukça faydalı olacaktır."

Yalçın, bu kişilerin uzunca bir koridor ya da büyük bir odada yürüyüş yapabileceğini anlatarak "Ev içi düşmelere çok sık rastlıyoruz. Özellikle ileri yaşlarda ve kemik erimesi olan kişilerde ev içi düşme sonrası kırıklarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle evde takılabilecekleri halı, kilim, paspas, oyuncak ve terlik gibi yürüyüş yolları üzerinde bulunan engelleri kaldırsınlar." ifadelerini kullandı.

Dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Yalçın, "Vatandaşlarımız evde çok kalorili, şekerli ve karbonhidratlı beslenmek yerine daha çok protein, sebze ve meyve ağırlıklı beslenirlerse kilo alma sorununun önüne geçebilirler. Ayrıca bol bol su içmek gerek." dedi.