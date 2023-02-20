AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Depremden sonra soğuk hava, kalabalık yerlerde barınma, havalandırmanın yetersiz olması, beslenmenin yetersiz olması sebebiyle en çok görülen rahatsızlıklar akut solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Çok sık olmamakla birlikte bu hastalıkların yanında kızamık, bulaşıcı menenjit salgınları da görülebilir.

**Yine yukarıda saydığımız nedenler sebebiyle Covid-19 ve grip salgınının da artışı göz ardı edilmemelidir.**