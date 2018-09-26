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Üzümün faydaları nelerdir? Üzüm neye iyi gelir?

Bilimsel adı Vitis vinifera olan ve 8000 yıldan fazla bir süredir yetiştirilen üzüm, faydaları ve sağlıklı besleyicilikleri sayesinde genellikle meyvelerin kraliçesi olarak adlandırılır. Kabızlık, hazımsızlık, yorgunluk, böbrek bozuklukları gibi pek çok sağlık probleminin giderilmesinde yararları bulunur. Diğer meyveler ve sebzeler gibi, üzüm de iyi bir lif ve su kaynağıdır. İşte üzümlerin etkileyici faydalarından bazıları...

26.09.2018 - 23:19 | Güncelleme:

Üzümler, özellikle fenoller ve polifenoller olmak üzere, fitoesterlerin büyük bir kaynağıdır ve vitamin K, A, C ve B6 vitamini gibi diğer önemli vitaminleri içerir. Üzüm ayrıca tiamin, riboflavin, niasin ve folat bakımından zengindir ve potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller içerir. Üzüm, vücudu nemlendirmeye yardımcı olan diyet lifi, sağlıklı karbonhidratlar, antioksidanlar ve orta miktarda protein içeren yüksek su içeriğine sahiptir. Myricetin ve quercetin gibi Flavonoidler, üzümlerde serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmaya ve yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olur. Yüksek besin içerikleri nedeniyle, üzümler sağlıklı ve aktif bir yaşamın sağlanmasında da önemli bir rol oynarlar. Şimdi üzümün faydalarından bazılarını detaylıca öğrenelim...

ÜZÜMÜN FAYDALARI

Üzümlerin büyük faydalarından bazıları şunlardır:

Kanseri önleme

Üzümlerin resveratrolün anti-enflamatuar etkisine bağlı olarak güçlü anti-kanser özelliklerine sahip olduğu bulunmuştur. Kolorektal ve meme kanseri olasılığını azaltmada özellikle etkilidir. Üzümdeki antosiyaninler ve proantosiyanidinler, bir anti-proliferasyonun özelliklerine sahiptir ve kansere neden olan maddelerin büyümesini engelleyebilir. Üzüm suyu sadece kanser riskini engellemekle kalmaz, aynı zamanda kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını da engeller.

Akne tedavisinde yardımcı olur

Resveratrol olarak bilinen üzümlerden elde edilen bir antioksidan, akneye neden olan bakterilerin büyümesini engelleyebilir. Uzmanlara göre, üzümdeki antioksidant, benzil peroksit gibi akne için reçete edilen tedavilerle birlikte, akneye karşı etkili tedavi sağlayabilir.

Sağlıklı bir sindirim sistemini destekler

Üzümdeki lif ve besin maddelerinin bol miktarda bulunması, onların sağlıklı bir sindirim sistemini desteklemesine ve kabızlık ve hazımsızlığın önlenmesine yardımcı olur. Sağlıklı bir lif alımı, sağlıklı bağırsak hareketini teşvik eder.

Sağlıklı kemikler

Üzüm çekirdeği ekstresinde, yüksek kolesterol tedavisi ve kanserin önlenmesi gibi terapötik özellikler bol miktarda bulunur. Üzüm çekirdeği ekstresinin yanı sıra kalsiyumun dahil edilmesi, kemik gücünü artırabilir ve düşük kalsiyum seviyelerinden kaynaklanan kemik zayıflığının tedavisinde yardımcı olabilir.

Astımın yönetilmesine yardımcı olur

Sağlıklı ve besleyici bir diyetin astım tedavisine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmalar yüksek oranda meyve tüketen çocukların (üzüm gibi) astım benzeri semptomlara sahip olma olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Üzüm çekirdeği ekstresindeki bir bileşen, anti-enflamatuar özellikler içerir. Çalışmalar ayrıca üzüm çekirdeği ekstresinin akciğer fonksiyonunu geliştirdiğini ve akciğer kapasitesini artırdığını göstermiştir.

Kalp hastalığı riskini azaltır

Çalışmalar üzüm veya diğer polifenollerin (bol miktarda mikrobesin) tüketiminin daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Üzümler çok çeşitli polifenol bileşikleri içerir (resveratrol gibi). Bu besinlerin günlük alımı kardiyovasküler sağlığa yardımcı olur.

Görme yeteneğinin korunmasına yardımcıdır

Üzüm sadece kanserin önlenmesinde ve diyabet tedavisinde değil, aynı zamanda sağlıklı görme için de yararlıdır. Araştırma, düzenli üzüm tüketiminin, retina yapısını ve işlevini koruduğunu ve retina bozulmasını önlediğini düşündürmektedir.

Diyabet kontrolü

2013 yılında 187,382 katılımcının yer aldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre; üzüm de dahil bazı meyvelerin yetişkinlerde Tip 2 diyabet riskini azaltmada verimli olduğu ileri sürülmüştür.

Beyin gücünü artırın

Bazı çalışmalar, resveratrolün beyne kan akışını arttırmaya ve böylece zihinsel tepkileri hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve Alzheimer gibi beyin ile ilgili rahatsızlıklardan muzdarip olanlar için faydalı olduğunu kanıtlamıştır. İsviçre Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, resveratrolün beyni etkileyen serbest radikalleri ve plakları çıkarmaya yardımcı olabileceği de bulunmuştur.

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