Haberler Dünya Uzun süre kamuoyu önünde görülmedi: Eski Çin Dışişleri Bakanı Gang'ın neden görevden alındığı belli oldu

Uzun süre kamuoyu önünde görülmedi: Eski Çin Dışişleri Bakanı Gang'ın neden görevden alındığı belli oldu Haziran ayından beri kamuoyu önünde görülmeyen ve Temmuz sonunda görevden alınan eski Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın neden görevden alındığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Gang'ın evlilik dışı ilişkisi sebebiyle görevden alındığı iddia edildi Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







25 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında görülmesinin ardından bir daha kamuoyu önünde görülmeyen Çin'in eski Dışişleri Bakanı Qin Gang'in nerede olduğu sorusu dünya basınında merak uyandırmıştı.

2 Şurada Paylaş!







Nerede olduğu merak edilen Gang, Temmuz ayı sonunda görevden alınırken, Wall Street Journal Gang'in neden görevden alındığını yazdı.