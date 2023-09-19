Uzun süre kamuoyu önünde görülmedi: Eski Çin Dışişleri Bakanı Gang'ın neden görevden alındığı belli oldu
Haziran ayından beri kamuoyu önünde görülmeyen ve Temmuz sonunda görevden alınan eski Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın neden görevden alındığı ortaya çıktı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Gang'ın evlilik dışı ilişkisi sebebiyle görevden alındığı iddia edildi
25 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında görülmesinin ardından bir daha kamuoyu önünde görülmeyen Çin'in eski Dışişleri Bakanı Qin Gang'in nerede olduğu sorusu dünya basınında merak uyandırmıştı.
Nerede olduğu merak edilen Gang, Temmuz ayı sonunda görevden alınırken, Wall Street Journal Gang'in neden görevden alındığını yazdı.
WSJ'nin Wang'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 57 yaşındaki eski bakanın 27 Temmuz 2021 - 5 Ocak 2023'te Pekin'in Washington Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde yaşadığı evlilikdışı ilişki nedeniyle görevden alındı.
İddiaya göre Gang'in evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu da olduğu belirtildi.
WSJ'nin iddialarını Çin Dışişleri Bakanlığı'na soran Reuters henüz yanıt alamadıklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı 25 Temmuz'da Gang'in yerine Wang Yi'nin getirildiği açıklamıştı.
SAVUNMA BAKANI DA ORTADA YOK
Diğer yandan son günlerde Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun 3 haftayı aşkın süredir kameralar önüne çıkmaması ve görevden alındığına dair iddialar da son günlerde dünyada gündem oldu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.