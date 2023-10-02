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        Haberler Yaşam 'Uzun yatma' yarışması 46 gündür devam ediyor

        'Uzun yatma' yarışması 46 gündür devam ediyor

        Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden uzun yatma yarışması 46 gündür sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:24
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        46 gündür yatıyorlar!
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        Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 avro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı almak için mücadele ediyor.

        Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.

        Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

        Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

        14 gündür yatıyorlar!
        14 gündür yatıyorlar!
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        #uzun yatma yarışması
        #Karadağ
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