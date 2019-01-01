Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yazın olduğu gibi kışın da çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.



KARLA AYRI BİR GÜZEL

Her yıl yerli-yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'ün yüksek kesimleri, yağan karla ayrı güzelliğe bürünürken, göl yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.

Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri ile çalışanların yanı sıra yeni yıla Uzungöl'de girmeyi planlayan ziyaretçiler de buz tutan göl çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.

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