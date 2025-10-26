Vaclav Cerny: İki puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Vaclav Cerny, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İKİ PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Cerny, "Bence ikinci golü atsaydık işler daha kolay olurdu. Bunu yapmak yerine gol yedik ve maçı 1-1'e getirdik. Sonrasında fazlasıyla fırsat bulduk ama ne yazık ki gole çeviremedik. 2 puan kaybettik. Çok üzgünüz." sözlerini sarf etti.