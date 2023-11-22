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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet! Eski karısını yemek yerken öldürdü! - Son dakika haberleri

        Vahşet! Eski karısını yemek yerken öldürdü!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 28 yaşındaki Ajda Yatar, dönercide yemek yediği sırada eski eşi tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Hayatını kaybeden Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:18
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        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
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        Kocaeli'nde olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

        İHA'da yer alan habere göre edinilen bilgiye göre, iş yerinin 2. katındaki masada yemeğini yiyen Ajda Yatar (28) eski eşi tarafından tabanca ile başından vuruldu.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kadın kanlar içinde kalırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılacak.

        BİR AY ÖNCE BOŞANMIŞLAR

        Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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