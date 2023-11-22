Vahşet! Eski karısını yemek yerken öldürdü!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 28 yaşındaki Ajda Yatar, dönercide yemek yediği sırada eski eşi tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Hayatını kaybeden Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi
Kocaeli'nde olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi.
SİLAHLA BAŞINDAN VURDU
İHA'da yer alan habere göre edinilen bilgiye göre, iş yerinin 2. katındaki masada yemeğini yiyen Ajda Yatar (28) eski eşi tarafından tabanca ile başından vuruldu.
ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kadın kanlar içinde kalırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılacak.
BİR AY ÖNCE BOŞANMIŞLAR
Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.