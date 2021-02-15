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Son dakika haberler... Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldürdü!

İstanbul Fatih'te korkunç bir cinayet işlendi. İlçede dün meydana gelen olayda, Suriye uyruklu bir İngiliz vatandaşı sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan şüphelinin, sevgilisini öldürdükten sonra cansız bedeni videoya kaydederek arkadaşına gönderdiği tespit edildi

CANİ| Son dakika: Tüyler ürferten cinayet! Öldürüp videoya çekti
Sevgilisini öldürüp videoya çekti!
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DHA

Olay, 14 Şubat Pazar saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Şüpheli Majed A.(50),aynı evde yaşadığı Fas uyruklu Samira Ikhadır (38) ile bir süre sevgililer gününü kutladı.

DHA'nın haberine göre Majed A., sonrasında sevgilisinin telefonunda başkaları ile olan konuşmalarını gördü. Şüpheli, Samira Ikhadır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile Majed A., sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

VİDEOSUNU ÇEKİP ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Şüpheli, cep telefonu ile öldürdüğü sevgilisini video kaydına alıp arkadaşına gönderdi. Video kaydında “Bana yanlış yapanın sonu böyle olur, herkes ismimi öğrensin" dediği öğrenildi.

Arkadaşının polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan iki saat sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye'ye altı ay öncesinde giriş yaptığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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