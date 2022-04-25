Vahşet, Özbek kadına ulaşılamayınca ortaya çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis, zile basmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdiğinde Irodakhon Djuraboeva'yı salonda yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Evdeki incelemelerin ardından Irodakhon Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği belirlenen kadını öldüren şüpheli ya da şüphelerin tespiti için çalışma başlatıldı.