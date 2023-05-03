Son dakika haberine göre Malatya'da tartıştığı kadını öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu.

AA'da yer alan habere göre Malatya'da tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi'nde bir apartmanda M.D. ile Zeliha Temel (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.