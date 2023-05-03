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Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da vahşi cinayet! Tartıştığı kadını tabancayla öldürdü - Güncel haberler
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Malatya'da kan donduran cinayet! Tartıştığı kadını tabancayla öldürdü

Neredeyse her gün işlenen kadın cinayetlerinde bir vahşet daha eklendi. Malatya'da Zeliha Temel adlı kadın tartıştığı M.D. adlı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Malatya'da vahşi cinayet! Tartıştığı kadını tabancayla öldürdü - Güncel haberler
AA

Son dakika haberine göre Malatya'da tartıştığı kadını öldüren kişi aynı silahla kendini vurdu.

AA'da yer alan habere göre Malatya'da tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi'nde bir apartmanda M.D. ile Zeliha Temel (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D, Temel'i silahla öldürdü daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Zeliha Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraflar: İHA

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