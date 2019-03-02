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"Özellikle Türkler, insanların bulunduğu topraklara hizmet etmesini ve yurt edinmesini hep vakıf kültürüyle yapmıştır. Devletlerin bile yapamadığı birçok hizmet vakıflar sayesinde yapılmıştır. Vakıfları geniş ve her alana yayılmış bir hizmet kervanı olarak düşünmek lazım. Özellikle insanların yeme-içmesi, sağlığı, eğitimi ve inancı gibi her konuda kurulduğu gibi, insanların problemlerini çözmeye yönelik olarak da kurulmuştur. Canlıları, coğrafyayı ve tabiatı da dahil edecek şekilde birçok vakıf kurulmuştur."