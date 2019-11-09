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VakıfBank, aktif büyüklükte 4. sıraya yükseldi

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VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2019 yılının ilk dokuz ayında 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası konumuna ulaştı. Yılın aynı döneminde elde ettiği 1 milyar 937 milyon TL brüt karından 415 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 1 milyar 522 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek de 330 milyar TL’ye ulaştı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih

VakıfBank,2019 yılının ilk dokuz ayında reel ekonomiye 330 milyar TL katkı sağladı. Bankanın finansal performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “2019 yılının ilk dokuz ayında ulaştığımız 387 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte milli ekonomiye destek paketleriyle ve farklı segmentlere yönelik kampanyalarla özellikle yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik” dedi.

 NAKDİ KREDİLERDEKİ PAZAR PAYI YÜZDE 10'U AŞTI

Bankacılık sektöründe, nakdi kredilerin yıllık bazda yüzde 2,1 daraldığı bir dönemde, VakıfBank’ın reel sektörü kesintisiz bir şekilde finanse ettiğinin altını çizen Üstünsalih, “Bu dönemde, Bankamızın nakdi kredileri yıllık yüzde 10,2 oranında artış göstererek 260 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerdeki pazar payımız, tarihimizde ilk defa yüzde 10 barajını aşarak yüzde 10,3 seviyesine yükseldi. Böylelikle milli ekonomimizin ‘yanındaki güç’ olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” diye konuştu.

MEVDUATTA SEKTÖRÜN 2 KATI BÜYÜME

Mevduat ve mevduat dışı fonlama tarafında da başarılı bir dönemi tamamladıklarını vurgulayan Üstünsalih, “Toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 20,3 büyüme ile yüzde 10,5 olan sektör ortalamasının neredeyse iki katı oranında artış kaydederek 230 milyar TL’ye ulaştı” dedi. “Her dönem daha fazla tabana yaygınlaşan mevduat portföyümüzün toplam kaynaklar içindeki payı, yüzde 59 seviyesini aştı” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bankamız, uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumuyla mevduat dışı fonlama tarafında da çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Temmuz ayında Fitch’in, Türk bankalarının DPR Seküritizasyon programı derecelendirme notlarını ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına indirmesinin ardından, 7 yıl nihai vadeli, 417 milyon dolar tutarındaki işlemle, Türkiye’den ilk seküritizasyon işlemini tamamlayan banka olmanın mutluluğunu yaşadık.Ayrıca, yurtiçi sermaye piyasalarımızın derinleşmesine ve ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlamak amacı ile Eylül ayında 725 milyon TL tutarında TLREF endeksli katkı sermaye niteliğinde ülkemizin TLREF endeksli ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik.”

VakıfBank’ın konsolide olmayan 30 Eylül 2019 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri şöyle:

Vergi Öncesi Kâr

1.936,8 milyon TL

Net Kâr

1.522,0 milyon TL

Toplam Aktifler

386.845,0 milyon TL

Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler

330.153,4 milyon TL

Nakdi Krediler

259.943,5 milyon TL

Gayri Nakdi Krediler

70.209,9 milyon TL

Toplam Mevduat

229.647,3 milyon TL

Özkaynaklar

30.515,5 milyon TL

Alınan Krediler

38.247,8 milyon TL

 

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