Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Vakıfbank çalışma saatleri 2020! Vakıfbank güncel mesai saatleri (koronavirüs önlemleri)

Koronavirüsün hızla yayılması ile beraber vatandaşlar bankaların çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Koronavirüs sebebi ile TBB çalışma saatlerinde virüsü önlemek için değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik şu şekildedir. Normalde 2020 Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 arasındaydı. Fakat virüs sebebi ile artık bir süre 12:00-17:00 arasında olacaktır. Bu çalışma saatleri müşterilerin ve çalışanların sağlığı için büyük önem taşımaktadır. TBB den gelecek olan ikinci bir emre kadar bu şekilde devam edecektir. Aynı zamanda Vakıfbank müşterileri içeriye sıra ile alınacak yakın temas oluşumuna engel olacaktır. Çalışanlarda maske ve eldiven takmak zorunlu olacaktır

Vakıfbank yeni çalışma saatleri

Koronavirüs sebebi ile bankaların saatlerinde değişikliğe gidildi. Bunun amacı pandemi olarak bilenen koronavirüsün yayılmasını önlemek.  TBB bu konuda açıklama yapmıştır. Koronavirüs sebebi ile artık Vakıfbank 12:00de hizmete girecek ve 17:00de bankaları kapatacaktır. Bu bir süre bu şekilde devam edecek ve bu sürenin dışında bankalar açık olmayacaktır. Çalışan ve müşterilerin sağlığı için bir diğer tedbirde çalışanlar ve müşteriler arasında oluşacak olan sosyal mesafedir. Müşteriler ve çalışanlar bu süreçte sosyal mesafeye dikkat edeceklerdir. Ellerinde eldiven yüzlerinde maske mutlaka bulunduracaklardır. Aynı zamanda müşteriler çoğu işlemlerini internet üzerinden halledecek ve bankaya gelmelerine gerek kalmayacaktır

Vakıfbank resmi tatillerde açık mı?

Hayır, Vakıfbank resmi tatillerde ve dini bayramlarda açık değildir

Vakıfbank hafta sonu açık mı?

Vakıfbank cumartesi ve pazar açık değildir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? TEB çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)
MERAK EDİLENLERTEB çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)
QNB Finansbank çalışma saatleri 2020! QNB Finansbank güncel mesai saatleri (koronavirüs tedbirleri)
MERAK EDİLENLERQNB Finansbank çalışma saatleri 2020 (koronavirüs ...
İş Bankası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İş Bankası çalışma saatleri 2020 (koronavirüs tedbirleri)
MERAK EDİLENLERİş Bankası çalışma saatleri 2020 (koronavirüs ...
ING Bank yeni (koronavirüs tedbirleri) mesai saatleri nasıl? ING Bank çalışma saatleri 2020
MERAK EDİLENLERING Bank çalışma saatleri 2020 (koronavirüs ...
Halk Bankası çalışma saatleri 2020! Halk Bankası yeni açılış ve kapanış saatleri (koronavirüs önlemleri)
MERAK EDİLENLERHalk Bankası çalışma saatleri 2020 (koronavirüs ...
Garanti Bankası güncel mesai saatleri! Garanti Bankası çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)
MERAK EDİLENLERGaranti Bankası çalışma saatleri 2020 (koronavirüs ...
Denizbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Denizbank çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)
MERAK EDİLENLERDenizbank çalışma saatleri 2020 (koronavirüs ...
Akbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Akbank çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)
MERAK EDİLENLERAkbank çalışma saatleri 2020 (koronavirüs önlemleri)
Koronavirüs sürecinde A101 saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? A101 güncel çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERA101 yeni çalışma saatleri (Koronavirüs süreci)
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 9 Nisan 2020 Evde bakım parası yatan iller
MERAK EDİLENLEREvde bakım aylığı yatan iller 9 Nisan listesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X