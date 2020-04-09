Koronavirüs sebebi ile bankaların saatlerinde değişikliğe gidildi. Bunun amacı pandemi olarak bilenen koronavirüsün yayılmasını önlemek. TBB bu konuda açıklama yapmıştır. Koronavirüs sebebi ile artık Vakıfbank 12:00de hizmete girecek ve 17:00de bankaları kapatacaktır. Bu bir süre bu şekilde devam edecek ve bu sürenin dışında bankalar açık olmayacaktır. Çalışan ve müşterilerin sağlığı için bir diğer tedbirde çalışanlar ve müşteriler arasında oluşacak olan sosyal mesafedir. Müşteriler ve çalışanlar bu süreçte sosyal mesafeye dikkat edeceklerdir. Ellerinde eldiven yüzlerinde maske mutlaka bulunduracaklardır. Aynı zamanda müşteriler çoğu işlemlerini internet üzerinden halledecek ve bankaya gelmelerine gerek kalmayacaktır

Vakıfbank resmi tatillerde açık mı?

Hayır, Vakıfbank resmi tatillerde ve dini bayramlarda açık değildir

Vakıfbank hafta sonu açık mı?

Vakıfbank cumartesi ve pazar açık değildir.