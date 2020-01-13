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Vakıfbank çalışma saatleri 2020: Vakıfbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Vakıfbank şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bu bankanın çalışma saatlerini araştırıyor. Peki Vakıfbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Vakfıbank mesai saatleri ve günleri nasıl? İşte 2020 yılında Vakıfbank çalışma saatleri...

Vakıfbank çalışma saatleri

"Vakıfbank saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtı, Vakfıbank şubelerinde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

VAKIFBANK MESAİ SAATLERİ 2020

Vakıfbank şubeleri sabah 09.00’da açılıyor. Öğle tatiline 12.30’da giren Vakıfbank şubeleri 13.30’da tekrar mesaiye başlıyor. Bankada mesai akşam saat 17.00’da sona eriyor.

Vakıfbank; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

VAKIFBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakıfbank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vakıfbank merkez şubesine 0216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz. 

Vakıfbank müşteri hizmetlerine ise 0850 222 07 24 numaralı telefonu tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

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