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VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasındaki dev derbide ezeli rakibi VakıfBank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Namağlup liderliğini sürdüren turuncu-beyazlılarda Tijana Boskovic 24 sayıyla maça damgasını vurdu.

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU)
DHA / HABERTURK.COM

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank'ı 21-25, 26-28 ve 21-25'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Deplasman ekibinde 24 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürürken VakıfBank 3´üncü mağlubiyetini aldı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

VAKIFBANK: Buket, Gabi, Zehra, Egonu, Bajema, Kübra, Ayça (L), Carutasu, Cansu, Bahar, Derya, Ogbogu.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha.

SETLER: 0-3 (21-25, 26-28, 21-25)

SÜRE: 81 dakika (24,31,26)

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