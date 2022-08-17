

Emekli maaşını aldığı bankayı değiştirip maaş hesabını başka bankaya taşıyan emekliler maaş hesaplarını taşıdıkları bankalardan promosyon alıyorlar. Peki, VakıfBank 2022 emekli maaş promosyonları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen VakıfBank emekli maaş promosyonları...

VAKIFBANK PROMOSYON ÜCRETLERİ

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.