Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank ile karşılaşacak. Çeyrek final rövanş mücadelesi ise 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. İki ekip bu sezon ligde iki kez karşılaştı. Ligin 7. haftasında oynanan maçı VakıfBank evinde 3-2 kazanırken, ligin 20. haftasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı ise Sarı Melekler 3-1 kazandı. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında bilgiler.