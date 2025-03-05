Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta? CEV Şampiyonlar Ligi VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda?

        VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı

        Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı yayın kanalı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 15:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank ile karşılaşacak. Çeyrek final rövanş mücadelesi ise 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. İki ekip bu sezon ligde iki kez karşılaştı. Ligin 7. haftasında oynanan maçı VakıfBank evinde 3-2 kazanırken, ligin 20. haftasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı ise Sarı Melekler 3-1 kazandı. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında bilgiler.

        2

        VAKIFBANK-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı, 5 Mart Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.

        Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.

        3

        VAKIFBANK-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI HANGI KANALDA?

        VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

        İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

        4

        TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

        Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

        Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"