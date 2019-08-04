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Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank güncel kredi faiz oranları 2019

Vakıfbank, Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında kredi faiz oranlarında indirime giden bankalar arasında yer aldı. Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla yeni faiz oranları paylaşıldı. Kararın ardından kredi almak isteyen pek çok kişi 2019 Ağustos ayı Vakıfbank kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki Vakıfbank güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank konut kredisi faiz oranları kaça düşürüldü? İşte detaylar...

Vakıfbank

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde 425 baz puanlık indirim kararı sonrasında başta kamu bankaları olmak üzere pek çok banka faiz oranlarını düşürdü. Faiz oranlarında en büyük indirimler ise aralarında Vakıfbank'ın da olduğu kamu bankalarından geldi. Peki Vakıfbank 2019 Ağustos ayı kredi faiz oranları nasıl? İşte ayrıntılar... 

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Vakıfbank, konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise Vakıfbank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi. 

Konut Kredisi Faiz Oranı 

Kredi Tutarı

Azami Vade

Faiz Oranı

Yıllık Maliyet Oranı

500.000 TL’ye kadar

180

0,99%

12,6925%

500.001-1.000.000 TL arası

180

1,19%

15,3889%

1.000.000 TL üzeri

180

1,39%

18,1579%**


(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.

(**) 1.500.000 TL için hesaplanmıştır.

Konut Proje Kredisi Faiz Oranı

Kredi Tutarı

Azami Vade

Faiz Oranı

Yıllık Maliyet Oranı

Tüm kredi tutarları için

180

0,79%

10,0157%**


(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.

(**) 1.000.000 TL için hesaplanmıştır.

 

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