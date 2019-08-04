Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde 425 baz puanlık indirim kararı sonrasında başta kamu bankaları olmak üzere pek çok banka faiz oranlarını düşürdü. Faiz oranlarında en büyük indirimler ise aralarında Vakıfbank'ın da olduğu kamu bankalarından geldi. Peki Vakıfbank 2019 Ağustos ayı kredi faiz oranları nasıl? İşte ayrıntılar...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Vakıfbank, konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise Vakıfbank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.

Konut Kredisi Faiz Oranı

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı Yıllık Maliyet Oranı 500.000 TL’ye kadar 180 0,99% 12,6925% 500.001-1.000.000 TL arası 180 1,19% 15,3889% 1.000.000 TL üzeri 180 1,39% 18,1579%**



(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.

(**) 1.500.000 TL için hesaplanmıştır.

Konut Proje Kredisi Faiz Oranı

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı Yıllık Maliyet Oranı Tüm kredi tutarları için 180 0,79% 10,0157%**



(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.

(**) 1.000.000 TL için hesaplanmıştır.