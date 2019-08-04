Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde 425 baz puanlık indirim kararı sonrasında başta kamu bankaları olmak üzere pek çok banka faiz oranlarını düşürdü. Faiz oranlarında en büyük indirimler ise aralarında Vakıfbank'ın da olduğu kamu bankalarından geldi. Peki Vakıfbank 2019 Ağustos ayı kredi faiz oranları nasıl? İşte ayrıntılar...
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Vakıfbank, konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise Vakıfbank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.
Konut Kredisi Faiz Oranı
Kredi Tutarı
Azami Vade
Faiz Oranı
Yıllık Maliyet Oranı
500.000 TL’ye kadar
180
0,99%
12,6925%
500.001-1.000.000 TL arası
180
1,19%
15,3889%
1.000.000 TL üzeri
180
1,39%
18,1579%**
(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.
(**) 1.500.000 TL için hesaplanmıştır.
Konut Proje Kredisi Faiz Oranı
Kredi Tutarı
Azami Vade
Faiz Oranı
Yıllık Maliyet Oranı
Tüm kredi tutarları için
180
0,79%
10,0157%**
(*) Kredi tutarı üzerinden %0,5 kredi tahsis ücreti ve 950 TL ekspertiz ücreti tahsil edilecektir.
(**) 1.000.000 TL için hesaplanmıştır.
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