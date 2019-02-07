VakıfBank imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerin nakit ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla ‘Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi’ kampanyası başlattı. Banka ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı, bu kampanya ile KOBİ’lerin kullanımına sunduğunu duyurdu.
YERLİ MALI BELGESİNE SAHİP İMALATÇI-İHRACATÇI ŞİRKETLER FAYDALANABİLECEK
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, “VakıfBank’ın Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi’nden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı/ihracatçı şirketler faydalanabilecek. İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1.45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek” dedi. Özcan, 2016 yılında kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt içine ve yurt dışına Euro ve TL cinsinden çok başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini ve bu alanda Türkiye’de lider konumda olduklarını dile getirdi.
'KOBİ'LERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'
Yeni Ekonomi Programı’nda üretim ve ihracat alanında yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılmasının önemli bir rolü olduğuna da işaret eden Özcan, “Milli ekonomimizin dönüşüm sürecinde KOBİ’lerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 13 bankanın katılımıyla oluşturulan KOBİ Değer Kredisi’nde de en aktif bankalardan biriyiz. Yeni kampanyamızla da imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerimize önemli bir destek sağlayacağız. Kredi kampanyalarımızın yanı sıra her türlü finansal ihtiyaçlarında KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak'ta 13 bankanın kendi inisiyatifiyle ortaya koyduğu KOBİ Değer Kredisi'ni duyurmuştu. Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin büyüklüğünün 20 milyar TL olacağını ve Hazine'ye etkisinin olmayacağını söylemişti.
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