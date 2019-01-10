KOBİ'lere 20 milyar TL'lik kredi desteği verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı. KOBİ Değer Paketi ile yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli işletmelere finansman imkanı sağlanacak.İmalat ve ihracat sektöründeki şirketlere azami 1 milyon TL destek verilecek. Hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL destek sağlanacak. Toplam 40 bin işletmeye kredi verilecek. 6 ay ödemesiz kredi için yüzde 1.54 faiz oranı uygulanacak. Bakan Albayrak 13 bankanın kendi inisiyatifiyle ortaya koyduğu KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi





Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın açıklamalarından satır başları;- Ülkemiz için en iyisini ve en doğru olanı yapmaya çalışıyoruz- Ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi için çalışıyoruz- 2018 yıl sonu itibariyle bilanço büyüklüğümüz 4 trilyon TL'ye yaklaştı

- Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksek

- Kredilerin yüzde 55’i kurumsal müşterilerimize, yüzde 25’i KOBİ’lere ve yüzde 20’si bireysel müşterilerimize kullandırılmıştır.

-Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 seviyelerinde makul ve yönetilebilir düzeydedir.

- Bireysel veya kurumsal olsun, farklı nedenlerle geçici zorluk yaşayan ve makul destekle yoluna devam edebilecek olan müşterilerimize vade, teminat ve faiz oranlarında mümkün olan her türlü esneklik sağlanmaktadır. Bunu yaparken, sektör ve ölçek ayırımı yapmıyoruz.

- Başlıca kriterimiz, işletmelerimizin iyi niyetle ekonomimize değer üretmeleri ve istihdam oluşturmalarıdır.

- Münferit, birden fazla bankanın bir araya gelerek çerçeve anlaşmasında yer alan veya alacaklılar ile borçlunun üzerinde ulaştıkları ticari prensiplerde yapılandırma çalışmaları sürdürülmektedir. Kasım 2018 itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 118 milyar TL olmuştur.

- Bugüne kadar kredi kanalını açık tutarak reel sektöre finansman desteği ve gerekli kolaylıkları sağlamayı sürdürdük. Bugün de, uygun koşullarda hazırlanan yeni bir kredi imkanını KOBİ’lerimizin hizmetine sunuyoruz.

- Güçlü özkaynaklarımız ve tecrübemizle, zorlukların üstesinden geleceğiz



- Türkiye büyürse, kazanırsa ve güçlü olursa bizler de büyür kazanır ve güçlü oluruz



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;



Bankalarımızın değerli temsilcileri değerli misafirler hoş geldiniz. Dünya çalışan gazeteciler gününü bir gazeteci yazar babanın oğlu olarak hepinizi tek tek gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Son dönemde çok güzel adımlar atıldı. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız, işverenler, esnaf, sanayicimiz için çok güzel paketler açıkladık.



- Dengelenme süreci başarılı şekilde adım adım devam ediyor



- 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonunu da daha yukarı taşıdık



- 10 yıl vadeli tahvil ihracımıza 5 milyar doların üzerinde talep geldi



- İmalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman desteği başlatıyoruz



- Yüksek katma değerli üretim döneminin alt yapısını hazırlıyoruz



- Reel sektörün nefes alacağı bir ekosistemi oluşturuyoruz



- İmalatçı ve ihracatçı şirketlere azami 1 milyon, hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL kredi verilecek

- Paketin büyüklüğü 20 milyar TL olacak



- Pakette 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak



- Paketi 13 banka tamamen kendi inisiyatifiyle hazırladı



- KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1.54 faizle verilecek



- KOBİ Değer Kredisi Programı'nın Hazine'ye etkisi yok

- Bankacılık sektörü sağlıklı yapısını korumaktadır



- Kamu ve özel bankalar sermaye tabanlarını güçlendirmeye devam ediyor



- 40 milyon işletmeye kredi verilecek,

2019 yılı Yeni Ekonomik Programımızla başlattığımız bütçe disiplini konusundaki adımlarımız ve hedeflerimizi çok daha yukarı taşıdığımız dönem olacak. Ekonomi noktasında 3 hassas husus dile getirildi.

Birincisi, bütçe disiplini içerisinde, hükümet dizginleme noktasına gidecek mi? 31.12 ile geldiğimiz nokta güçlü bir bütçe disiplini ile devam edildiğini ortaya koydu. İkincisi, fiyat istikrarı. Son 16 yıldır olmadığı kadar çok güçlü bir reaksiyon ortaya koyan bir durum söz konusu.

Üçüncüsü ise cari denge. Mayıs Haziran ayyuka çıkmıştı. 2019 cari denge tahminlerine baktığımızda çok ciddi bir yorum ortaya koydu. Sonuç itibariyle bu dengelenme süreci 2018 Eylül'de bahsettiğimiz, cari denge yüzde 3'lerde kapatacağımız konusunda herkes netleşmiştir. Yüzde 7-8 bekleyenlere inat ihracattaki pozitif, ithalattaki duruma göre dengelenme ve büyümeyle birlikte rayına girdi. 2019'da uygulayacağımız yapısal reformlarla şu ana kadar yaptıklarımızın yanı sıra bu 3 husus. Bu 3 ana eleştiri noktası kontrol altına alınmış güçlü bir şekilde pozitif bir noktaya ulaşmıştır.

Bugün burada açıkladığımız son çeyrekte yaşanan özellikle ekonomimizdeki likidite sıkışıklığının bugünkü bu maliyetlerin teknik uzman arkadaşlarımızın anlayacağı dilden bugün bu maliyetler son çeyrekte çok daha uygun maliyetli bir paket yapacağız belki. Hem reel sektör, hem ekonomimiz inşallah tüm Türkiye kazanacak.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ