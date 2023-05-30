Valencia, Alex'in gol rekorunu kırdı

DHA

Spor Toto Süper Lig´in 36´ncı haftasında Fenerbahçe, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleye ilk 11´de başlayan Enner Valencia, 2´nci dakikada Arda Güler´in pasında topla buluşarak fileleri havalandırdı.

Böylece gol sayısını 29´a yükselten Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. 2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza´nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNA ORTAK OLDU

Öte yandan Valencia, Sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.