Valencia, Alex'in gol rekorunu kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Valencia, Alex'in gol rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia 29'uncu golünü kaydederek, Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekorunu kırdı.

Valencia, Alex'in gol rekorunu kırdı
DHA

Spor Toto Süper Lig´in 36´ncı haftasında Fenerbahçe, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleye ilk 11´de başlayan Enner Valencia, 2´nci dakikada Arda Güler´in pasında topla buluşarak fileleri havalandırdı.

Böylece gol sayısını 29´a yükselten Valencia, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. 2011-12 sezonunda Brezilyalı Alex de Souza´nın elde ettiği 28 gollük rekoru geride bırakan Valencia, Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNA ORTAK OLDU

Öte yandan Valencia, Sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI YAYIN | MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı canlı izle! Ankaragücü Galatasaray maçı hangi kanalda?
FUTBOL Başkent'te iki gol var!
Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL Aslan şampiyonluk için sahada!
CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda?
FUTBOL Erken gol!
Galatasaray'dan Gift Orban'a dev teklif
FUTBOL Cimbom'dan dev teklif!
Beşiktaş'ta geri sayım! Gözler Gazprom anlaşmasında - Spor Haberleri
FUTBOL Gazprom anlaşması için geri sayım!
Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor - Spor Haberleri
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i!
Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması! - Fenerbahçe Transfer Haberleri
FUTBOL Udinese'den Becao açıklaması!
Süper Lig'de aynı anda 7 maç! CANLI YAYIN
FUTBOL CANLI! Süper Lig'de 7 maç...
Pirlo'dan sürpriz karar: Futbolcu olarak sahalara geri döndü! - Spor Haberleri
FUTBOL Pirlo'dan sürpriz karar!
Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu ve kaç kupa kazandı?
FUTBOL Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.