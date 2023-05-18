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Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’de 28. golünü atarken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın rekorunu da egale etti.

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İHA
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

    Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 3-1’lik skorla kazandı.
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

    Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının üçüncü golünü kaydetti. 
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

    Son haftalardaki suskunluğunu bozan Valencia, 71. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. 
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

    Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşarak yaptığı vuruşta uzak köşeden topu filelere gönderdi.
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

    Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Trabzonspor ağlarına attığı golle, gol sayısını 28’e yükseltti.
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

     Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, 72. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

    Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golü egale eden Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu.
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

    Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti
  • Valencia, Alex’in rekorunu egale etti

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