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Valencia Basket: 82 - Fenerbahçe Beko: 80 | MAÇ SONUCU

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımına 82-80 yenildi.

Valencia Basket: 82 - Fenerbahçe Beko: 80 | MAÇ SONUCU
AA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket'e 82-80 mağlup oldu.

Bu sonuçla Valencia, organizasyonda 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan Valencia Basket, soyunma odasına 43-42 üstün girdi.

İki takımın aynı sayıyı ürettiği üçüncü çeyreği 61-60 önde geçen Valencia, karşılaşmadan 82-80 galip ayrıldı.

İspanya temsilcisinde 18 sayı kaydeden Bojan Dubljevic ile 15 sayı üreten Jared Harper galibiyette önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Beko'da ise Marko Guduric'in 23 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

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