        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Valencia, Wilfred Ndidi için Beşiktaş’ın kapısını çaldı - Beşiktaş Haberleri

        Valencia, Wilfred Ndidi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı

        İspanyol ekibi Valencia, Beşiktaş forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. Valencia'nın transferi, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama formülüyle sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı. İşte detaylar

        Giriş: 17.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:02
        1

        LaLiga ekiplerinden Valencia, Beşiktaş forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi’yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

        2

        Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş’a katılan Ndidi’nin de bu transfere sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

        3

        İspanyol basınında Tribuna Deportiva’da yer alan habere göre Valencia, Ndidi’yi geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündemine almış ancak kadrosuna katamamıştı.

        4

        Haberde, İspanyol kulübünün Nijeryalı futbolcuyla yeniden temasa geçtiği ve oyuncunun LaLiga’da forma giymeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

        5

        Valencia’nın transferi, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama formülüyle sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı.

        6

        Geçtiğimiz yaz 8 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer olan Wilfred Ndidi, daha önce Avrupa’da Belçika temsilcisi Genk ve İngiltere ekibi Leicester City formalarını giydi.

        7

        29 yaşındaki defansif orta saha, bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistle 2 skor katkısı sağladı.

