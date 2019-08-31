Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir? Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCULARI KİMLER?

Dane DeHaan - Valerian

Cara Delevingne - Laureline

Clive Owen - Arün Filitt

Rihanna - Bubble

Ethan Hawke - Jolly the Pimp

Herbie Hancock

Kris Wu - Kaptan Neza

Rutger Hauer

John Goodman

Elizabeth Debicki - Haban Limaï'nin sesi

Sam Spruell - General Okto Bar

Alain Chabat - Korsan Bob

Mathieu Kassovitz

Jonas Bloquet

Sand Van Roy

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KONUSU NEDİR?

28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.