Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu nedir? Valerian Ve Bin Gezegen İmparatorluğu oyuncuları kimler? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Ayrıntılar haberimizde...
VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCULARI KİMLER?
Dane DeHaan - Valerian
Cara Delevingne - Laureline
Clive Owen - Arün Filitt
Rihanna - Bubble
Ethan Hawke - Jolly the Pimp
Herbie Hancock
Kris Wu - Kaptan Neza
Rutger Hauer
John Goodman
Elizabeth Debicki - Haban Limaï'nin sesi
Sam Spruell - General Okto Bar
Alain Chabat - Korsan Bob
Mathieu Kassovitz
Jonas Bloquet
Sand Van Roy
VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU KONUSU NEDİR?
28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.
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