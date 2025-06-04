Vali Gül'den, kurban atıkları uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarmaya bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibin görev yapacağını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul'da alınan Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

İstanbulluların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gül, şehirde vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

En büyük önceliğin trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların huzurunun korunması olduğunu belirten Gül, "Bu kapsamda bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizle bütün personelimiz görev yapacaktır." bilgisini paylaştı.

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Vali Gül, kentin içerisinde ve çıkış noktalarında başta trafik tedbirleri olmak üzere elektronik denetleme sistemlerinin, radarların bayram süresince açık olmaya ve denetim yapmaya devam edeceğini aktararak, "Bu vesileyle vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymaları, gidecekleri yere bir an önce varmak için hız yapmamaları, sevinç ve neşe günleri olan bayramları matem ve yasa dönüştürmemeleri en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZDAN RİCAMIZ KURBAN ATIKLARINI USULÜNE UYGUN BERTARAF ETMELERİ" Trafik kazaları dışında, Kurban Bayramı'nda görmek istemedikleri görüntülerden birinin de park, bahçe ve sokaklarda kurbanların kesilmesi olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti: "Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım İl Müdürlüğümüz bu yerlerin denetimlerini yaptı, yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla da hemşehrilerimizden sadece belirtilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini istirham ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve Tarım Müdürlüğümüz personeli bu noktada kurallara uymayan, düzensiz kurban kesimleri yapan, atıklarını standartlara aykırı bertaraf eden, çevreyi kirleten kurum, işletme ve şahıslara gerekli cezai işlemleri yapacaktır. Bu cezalar, Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacaktır." REKLAM Gül, "Vatandaşlarımızdan ricamız, kurbanlarını usulüne uygun kesmeleri, atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleri, kurban vecibesini yerine getirirken çevreye, insanlara herhangi bir zarar vermemeleri." dedi. ORMAN ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Yine bayramlarda havaların ısınmasıyla en çok karşılaştıkları olaylardan birinin vatandaşların plajların dışında, kontrolsüz yerlerde denize girmeleri olduğuna dikkati çeken Gül, can kurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girilmesinin boğulmalara, üzücü sonuçlara yol açabildiğinin altını çizerek, bu anlamda özellikle çocuklara sahip çıkılması uyarısında bulundu.