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Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Amasra'dan Bartın istikametine seyreden Erkan Kalender yönetimindeki otomobil, Amasra tüneli Bartın çıkışında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kalender, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalender, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BARTIN VALİSİ SİNAN GÜNER'DEN AÇIKLAMA
Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı hastaneye gelerek Kalender'in durumu hakkında bilgi aldı.
Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erkan Kalender'i elim bir kaza sonucu kaybettiklerini söyledi.
Kazadan sonra hem ambulansta hem de hastanede tıbbın gerektirdiği tüm müdahalelerin yapıldığını belirten Güner, "Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabii olay sıcak şu anda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." diye konuştu.
BİR HAFTA ÖNCE EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender'in bir hafta önce Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün merasimiyle dünyaevine girdiği öğrenildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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