Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti! İşte il il vali atama listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 16 ilin valisi değiştirildi. Yapılan bu atamalarla, birçok ilde yeni valiler görevlerine başlayacak. Hangi illerde değişiklik yapıldığına dair detaylar merakla beklenirken, resmi karar listesi de açıklandı. Son dakika vali atama kararlarının ardından gözler il il vali atama listesine çevrildi. İşte 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan il il yeni vali atama kararları listesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi. Vali atamalarıyla ilgili bu son düzenleme, birçok ilin yönetim kadrosunu yenilerken, dikkatler hangi illerde değişiklik yaşandığına çevrildi. Peki, hangi illerin valileri değişti ve yeni valiler kim oldu? İşte detaylar...
16 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine atandı.
12 İL VALİSİ "VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ" GÖREVİNE GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.
KARARNAME İLE 16 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİRİLDİ
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Valiliği'ne,
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliği'ne,
Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliği'ne,
Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne,
İçişleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliği'ne
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliği'ne,
Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliği'ne,
İçişleri Bakanı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliği'ne,
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliği'ne,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliği'ne,
Vali-Müliye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliği'ne,
Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliği'ne,
İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliği'ne,
Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliği'ne,
İstanbul-Ümraniye Kaymakamı, Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliği'ne,
Ankara-Etimesgut Kaymakamı, Naci Aktaş, Uşak Valiliği'negetirildi.
MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ'NE GETİRİLENLER
Kırşehir Valisi, Hüdayer Mete Buhara Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Amasya Valisi Yılmaz Doruk Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Burdur Valisi Türker Öksüz, Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Vali Mülkiye Başmüfettişi, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Manisa Valisi Enver Ünlü, Vali Mülkiye Başmüfettişi, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Vali Mülkiye Başmüfettişiliğine atandı.