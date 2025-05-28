Valiler-Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi illerin valisi değişti?
Valiler-Kaymakamlar Kararnamesi 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi. Bazı illerin valileri değişirken, 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi. Peki, hangi illerin valisi değişti, yeni valiler kimler oldu? İşte 28 Mayıs 2025 tarihli Kaymakamlar-Valiler Kararnamesi ile valisi değişen iller listesi...
Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında Valiler-Kaymakamlar Kararnamesi yer aldı. 28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararnameye göre; Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Ayrıca 2 ilin valisi değişirken 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması yapıldı. İşte, 2025 Valiler Kararnamesi ile valisi değişen iller listesi...
VALİ ATAMALARI 2025 RESMİ GAZETE'DE
Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre; Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.
HANGİ İLLERİN VALİSİ DEĞİŞTİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tunceli ve Bilecik Valiliği değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/204 sayılı kararla, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Hüseyin Tekin getirildi.
Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Küçükikiz atandı.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliğine Mehmet Mut, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Zafer Öz, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Niyazi Ulugölge getirildi.
27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı kararla ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil getirilirken, Sur Kaymakamı Asım Solak da İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.
128 VALİ YARDIMCISI VE 224 İLÇEYE KAYMAKAM ATANDI
Yine aynı tarih ve sayılı kararla, 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.
28 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9890)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/203, 204, 205)
YÖNETMELİKLER
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsabaka, Yarışma ve Gösteri Hasılat Payı Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2025/1)
–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri