İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid ve Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılarda Avrupa mücadelesinde sakatlanan Mbappe karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sebeple Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Ligde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplayan Ancelotti'nin öğrencileri, ezeli rakibi Barcelona’nın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Vallecano - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...