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        Haberler Bilgi Spor Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi?

        Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 17. hafta

        Real Madrid, İspanya La Liga 17. hafta maçında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında aldığı galibiyetle moral bulan eflatun-beyazlılar, La Liga'da Rayo Vallecano karşısında hata yapmak istemiyor. Real Madrid'de Avrupa mücadelesinde sakatlanan Mbappe karşılaşmada forma giyemeyecek. Vallecano - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Ancelotti'nin milli oyuncu Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği de merak edilen konular arasında. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:43
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        İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid ve Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılarda Avrupa mücadelesinde sakatlanan Mbappe karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sebeple Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Ligde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplayan Ancelotti'nin öğrencileri, ezeli rakibi Barcelona’nın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Peki, Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Vallecano - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

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        VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        La Liga’nın 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano’ya konuk olacak. Eflatun-beyazlılar, deplasmanda kazanarak Barcelona ile şampiyonluk mücadelesine kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor.

        Vallecano - Real Madrid maçı, 14 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.

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        VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport'a üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        https://ssport.tv/

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        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ, OYNAYACAK MI?

        La Liga'da Girona deplasmanında ilk 11'de mücadeleye başlayan Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Atalanta mücadelesinde son dakikalarda oyuna girmişti.

        Ancelotti'nin, Rayo Vallecano maçında Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor. Güler’in Vallecano karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

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        REAL MADRİD PUAN DURUMU

        Real Madrid bu sezon ligde oynadığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan topladı.

        Maç eksiği bulunan Real Madrid, şu an için Barcelona'nın 2 puan gerisinde, 34 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        Real Madrid’de Atalanta maçının ilk yarısında sakatlanan Mbappe, Rayo Vallecano karşısında forma giyemeyecek.

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        VALLECANO PUAN DURUMU

        Rayo Vallecano ise bu sezon ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İspanyol ekibi 19 puanla 12. sırada bulunuyor.

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