DHA

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Bugün yapılan ayin için adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksiklikler tamamlandı. Yılda bir gün Eylül ayının ikinci pazarı yapılan ayine, bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul'dan gelen 25 kişilik heyet katılacak. Ayine ziyaretçi de kabul edilmeyecek.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, ayin için Van’a gelen 85’inci Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan beraberindeki Peder Şirvan Mürzyan, Kıdemli Peder Kırikor Damatyan katılacak. Adaya gelenler, bugün saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı. Ayin için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle adaya geçmek isteyenler maskelerini takıp, sosyal mesafeye uyarak Akdamar iskelesinde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle adaya ulaştı.

Kilise’deki ayini ise 85'inci Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ayine sadece 25 kişi katılım yapacağı belirtilirken, ziyaretçilere de izin verilmedi. Saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık 1.5 saat sürecek olan ayin sonrası da katılımcılar kilise önünde sosyal mesafe kuralına uyup, mahke takarak dua edecek. Sonrasında da konuşma yapılacak.

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini bir vecibe olarak görüyor. Din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan, ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, 95 yıl aradan sonra ilk defa ilk 2010 yılında ayine ev sahipliği yaptı.