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Haberler Gündem Güncel Van'da 16 kapalı spor salonu yapılacak
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Van'da 10 ilçeye 16 kapalı spor salonu yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısının geliştirilmesi ve salon sporlarının yaygınlaştırılması için kentte 16 kapalı spor salonu yapıyor. Soyunma odaları, havalandırma ve 40 kişilik oturma alanları bulunan butik spor salonları, kentin spor alt yapısına katkı sağlayacak

Van'da 16 kapalı spor salonu yapılacak
AA

Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 10 ilçede belirlenen alanlara 16 kapalı spor salonu yapılması hedefleniyor. 860 metrekarelik alanına sahip spor salonları, basketbol, voleybol ve salon sporları yapılabilecek şekilde tasarlandı.

BUTİK SPOR SALONLARI

Soyunma odaları, havalandırma ve 40 kişilik oturma alanları bulunan butik spor salonları, kentin spor alt yapısına katkı sağlayacak. Edremit ilçesi Erdemkent İlk ve Ortaokulu yanında yapımına başlanan spor salonunda ekipler çalışma yürütüyor.

SEZON SONUNA KADAR BİTİRİLECEK

Sezon sonuna kadar bitirilmesi planlanan proje kapsamında Edremit'te 4, İpekyolu, Erciş ve Tuşba ilçelerinde 2'şer, Muradiye, Saray, Gürpınar, Özalp, Çatak ve Gevaş ilçelerinde 1'er spor salonu inşa edilmesi planlanıyor.

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