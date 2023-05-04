Van'da 16 kapalı spor salonu yapılacak

Van'da, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 10 ilçede belirlenen alanlara 16 kapalı spor salonu yapılması hedefleniyor. 860 metrekarelik alanına sahip spor salonları, basketbol, voleybol ve salon sporları yapılabilecek şekilde tasarlandı.