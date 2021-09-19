217 kilo eroini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri, hassas burun narkotik dedektör köpeği Irmak ile birlikte kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirdi

Van'da 217 kilo 500 gram eroin hassas burun Irmak'a takıldı
217 kilo eroini buldu
0:00 / 0:00
İHA

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile kaplı kasa kamyonette arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 417 paket içerisinde 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi
GÜNDEM Baba ve üç çocuğu yangında can verdi
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de ormanlık alanda yangın
GÜNDEM İzmir'de orman yangını
Kocaeli'de sohbet ederken fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
GÜNDEM Fenalaşan 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye geriledi
GÜNDEM İçişleri Bakanı: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye ...
Sarıyer'de devrilen ağaç sahil yolunu kapattı, Kağıthane'de ise çatı uçtu
GÜNDEM Çatı uçtu, ağaç sahil yolunu kapattı!
AK Parti'li Turan: AB savunduğu değerleri kağıt üzerinde bırakmamalı artık
GÜNDEM "AB değerlerini kağıt üzerinde bırakmamalı"
Sünnet düğününde tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
GÜNDEM Tavuk yiyen 80 kişi hastanelik oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan "Yassıada" paylaşımı:
GÜNDEM Bakan Soylu'dan Yassıada paylaşımı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere sesleniyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı'ndan gençlere sosyal medya uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.