Van'da 223 kilo uyuşturucu ele geçti 0:00 / 0:00

AA

Van'da son bir haftada 223 kilo 989 gram uyuşturucu bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12-19 Eylül'de operasyonlar gerçekleştirdi.

Narkotik timleri bir haftada 223 kilo 948 gram eroin, 36,1 gram esrar, 14 sentetik ecza, 4 uyuşturucu hap, 2,75 gram kannabinoid ve 1,4 sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlarda 7 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.