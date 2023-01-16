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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

Van'ın Erciş ilçesinde üzerinde tanrılara hediyelerin sunulması için kayaya oyulmuş libasyonun (sıvı sunu alanı) bulunduğu 3 odalı Urartu mezarı tespit edildi

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AA
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    Van Müze Müdürü Fatih Arap ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgedeki tarihi yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çelebibağı Mahallesi'nde Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen Madavank bölgesinde araştırma yaptı.
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    AA'nın haberine göre bu çalışma sırasında, daha önce Van Gölü'nün çekilmesi sonucu Urartulara ait tapınma alanının ortaya çıktığı bölgeye yakın alanda 3 odalı Urartu mezarı olduğu belirlendi.
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    Çevresinde kemik ve seramik parçaları bulunan alanda Çavuşoğlu ve Arap inceleme yaptı, jandarma ekipleri de mezarın tahrip edilmemesi için güvenlik önlemi aldı.
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede Urartular dönemine ait önemli yapıların tespit edildiğini söyledi.
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    Bulundukları alanın yeni tespit edilmiş bir mezar odası olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

     
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    "Urartu dönemine ait klasik dromosla (mezar girişlerine verilen ad) girilen, ana odanın sağında ve solunda iki küçük odası bulunan mezarda, ölü hediyelerinin bırakıldığı 3 niş yer alıyor. 
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    Kalkerli bir kayalık içine açılmış olan oda mezarı, Urartuların klasik özelliklerini yansıtıyor. Uzun süre kullanılmış olduğunu söylemek mümkün. Defineciler tarafından girişin bir kısmı tahrip edilmiş durumda fakat çok eski dönemden açılmış olduğu üzerindeki izlerden de anlaşılıyor."
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    "İLK DEFA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ODA MEZARI"

    Mezarın Urartu mimarisi açısından önemli bir kalıntı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "3 odalı oda mezarına oval bir kemerli kapıyla giriliyor. Sonra sağında ve solunda da birer küçük odası yer alıyor. Girişin hemen üzerinde de çok bilinen bir uygulama değildir ama sıvı libasyonuyla ilgili kanal açılmış. 

     
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı. Bizim için önemli olan mezarın 3 odadan oluşması, girişinin üzerinde dikdörtgen şeklinde iki açıklığın ve burada da sıvı libasyonun yapılmış olması."
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

    Çavuşoğlu, Madavank bölgesindeki Urartu dönemine ait "T" şeklindeki nişlerin önündeki sıvı libasyonun kaya mezarlarının etrafında da yapıldığının anlaşıldığını sözlerine ekledi.
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"
  • Van'da önemli keşif! "İlk defa gördüğümüz bir oda mezarı"

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