Van'ın Özalp ilçesinde 47 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Özalp Kaymakamlığı tarafından yapılan mülakat ve özel yetenek sınavlarını başarıyla geçen 47 güvenlik korucusu için Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, 47 güvenlik korucusunun iki haftalık eğitimi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Güvenlik korucularına yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunan Vardar, "Güvenlik korucularımız diğer güvenlik korucularımızla birlikte ilçemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini yerine getirecekler ve terör konusunda gücümüze güç katacaklardır." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz da güvenlik korucularına görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkyılmaz, "Şanlı bayrağımız ve namusunuz olan silahınız üzerine el koyup içtiğiniz andınız göreviniz boyunca en zorlu koşullarda bile bizlere yol gösterecektir." dedi.

Konuşmaların ardından güvenlik korucularına silahları teslim edildi.

Törene, Özalp Cumhuriyet Başsavcı Vekili Talha Karaahmetoğlu, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, kurum amirleri, şehit yakınları ve gazilerle vatandaşlar katıldı.