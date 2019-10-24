Soruşturma sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 21 Ekim günü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri Van'ın Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde bulunan boş arazide arama yaptı.

12 EL BOMBASI, 13 KİLO TNT, 20 FÜNYE...

Yapılan aramada, 12 Adet El Bombası, 4 Adet EYP Yapımında Kullanılan Zaman Ayarlı Düzenek, 20 Adet Fünye, 13 Kilo 290 Gram TNT Patlayıcı Madde ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma devam ediyor.