Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

DHA

Van'da polisin PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, el yapımı patlayıcı (EYP),molotofkokteyli, havai fişek rampası ve bir miktar benzin ele geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan 7 molotofkokteyli, 2 adet EYP, havai fişek rampası, molotof yapımında kullanılan 5 adet boş şişe ve bir miktar benzin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.