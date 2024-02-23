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        Haberler Gündem Güncel Van hava durumu: Van'da kar esareti! 87 yerde yol kapandı - Güncel haberler

        Van'da, 87 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları artarken Van'da dondurucu soğuklar ve kar yağışı sürüyor. Kentte yoğun kar yağışından dolayı 42 mahalle ve 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:14
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        Van'da kar esareti! Çok sayıda yol kapandı
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        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatılırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Van'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşırken, kardan dolayı 42 mahalle ve 45 mezra olmak üzere 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Özellikle Erciş kırsalındaki mahallelerde kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oluyor.

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