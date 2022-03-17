Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Van'da köylülerin kış eğlencesi: Köse-gelin

Van'ın Muradiye ilçesinde unutulmaya yüz tutan köse-gelin geleneğini yaşatan vatandaşlar, hem kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor

Van'da köylülerin kış eğlencesi: Köse-gelin
AA

Yörede asırlardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan köse-gelin oyunu geleneği, Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor.

Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde, üzerine bağladığı ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren köse, eşiyle mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda maddeleri ve para topluyor.

Mahalle sakinleri de kösenin eşini ve evlerden topladıklarını kaçırmaya çalışıyor. Oyunun sonunda köse ile eşinin topladığı ürünler, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

İlçede faaliyet gösteren Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de mahalleye giderek "köse-gelin" oyununu görüntüledi.

Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Sabri Ebrem, köse-gelinin unutulmaya yüz tutan geleneklerden olduğunu söyledi.

Her yıl bu geleneği canlandırmaya çalıştıklarını ifade eden Ebrem, şöyle konuştu:

"Bu oyunumuzu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Oyun köseye gelin istenmesiyle başlıyor. Kız istenmesini ardından halaylar çekiliyor. Daha sonra köse ve eşi evlerden un, yağ, yumurta, ekmek ve para topluyor. Bu esnada köylüler de kösenin eşini kaçırmaya çalışıyor. En önemlisi toplanan gıda malzemeleri köse ve eşi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Yardımlaşmanın güzel bir olan bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Şeref Körpe ise kuzuların dünyaya geldiği zamanlarda bu oyunu oynadıklarını ve baharın müjdecisi olarak adlandırdıklarını belirtti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de bu kış 'dağ ispinozu' daha fazla görüldü
YAŞAM Türkiye'de bu kış daha fazla görüldü! İşte nedeni
Son dakika: James Webb'ten heyecanlandıran kare!
YAŞAM James Webb'ten heyecanlandıran kare!
Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
YAŞAM Baharın müjdecisi çiçek açtı
Çanakkale batıklarında 107 yıl önceki savaşın izleri görülüyor
YAŞAM Birinci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı!
Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu
YAŞAM Kulübün maskotu oldu! Diğer atlardan farkı...
Avrupa'nın en iri kartalı, Konyaaltı sahilinde görüldü
YAŞAM Avrupa'nın en iri kartalı hangi ilimizde görüldü?
Van kedileri, yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi
YAŞAM Yılın ilk yavruları!
Bu buzağının kalbi boynunda atıyor
YAŞAM Buzağıyı görenler şaşkına dönüyor
Günlük burç yorumları
YAŞAM Günlük burç yorumları
Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı 26 Şubat 2022 Sayısal Loto numaraları! Sayısal sonucu sorgulama sayfası! Büyük ikramiye...
YAŞAM Sayısal Loto'da dev ikramiyenin sonucu...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.