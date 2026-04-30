        Van'da operasyon: 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

        Van'da operasyon: 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:29 Güncelleme:
        240 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı Van’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Van’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği duyuruldu.

        Operasyonlar kapsamında 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar sonucu eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 94,82 kilogram metamfetamin, 79,1 kilogram skunk, ve 66,6 kilogram toz esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        Açıklamanın devamında, "Bakanlığımızın tüm bağlı birimleriyle uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Van İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi

