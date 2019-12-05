Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, PKK terör örgütüne ait sığınak tespit edildi. Jandarma ekiplerince Çatak İlçesi Övecek Mahallesi kırsalında 4 Aralık tarihinde Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun operasyonu başlatıldı.
Operasyonda bir sığınakta 20 kg’lık amonyum nitrat ve fuel oil karışımı, kullanıma hazır patlayıcı madde, 4 adet elektrikli fünye, 632 adet mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi.
YORUMLAR