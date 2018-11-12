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Van'da PKK sığınağı bulundu
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Van'da, PKK'nın kış için hazırladığı üs imha edildi!

Van'ın Gürpınar kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen sığınak ve bu sığınağın içerisinde bulunan yaşam ve sağlık malzemeleri olay yerinde imha edildi

12.11.2018 - 11:05 | Güncelleme: İHA

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, bir vatandaşın yaptığı ihbar üzerine başlatılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya büyük darbe vuruldu. Terör örgütünün kış üslenmesi için hazırladığı sığınak bulundu ve içindeki gıda ile yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

"VATANDAŞ SAYESİNDE BULUNDU"

İHA'da yer alan habere göre Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK bölücü terör örgütünün kış üslenme hazırlıklarını boşa çıkarmak maksadıyla icra edilmekte olan operasyonel faaliyetler kapsamında; 11 Kasım 2018 günü, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sayesinde, Gürpınar ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Ordu donatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel operasyonunda, teröristlerin kullanmış olduğu 1 adet sığınak tespit edildi" denildi.

YÜZLERCE KİLO GIDA MALZEMESİ

Açıklamada şu cümleler yer aldı: "Bu sığınakta yapılan aramada; 16 adet dolu büyük tüp, 12 adet dolu küçük tüp, 130 adet kitap, 2 adet gazlı fener, 1 adet kaynak makinesi, 2 adet akü, 200 metre elektrik kablosu, 1 adet testere, 2 adet kürek, 7 paket kadın pedi, 1 ton patates, 180 kilogram sıvı yağ, 40 karton sigara, 5 kilogram kuru nane, 30 paket çay, 35 kilogram makarna, 120 kilogram kuru fasulye, 80 kilogram mercimek, 50 kilogram nohut, 200 kilogram toz şeker, 70 kilogram tuz, 250 kilogram un 200 kilogram pirinç, 15 kilogram pul biber, 10 kilogram salça, 1 adet tansiyon ölçme aleti, 2 adet ilk yardım çantası, çok miktarda tıbbi malzeme, 50 çift örgü patik, 500 metre makara ipi, 1 adet termos, 100 adet tükenmez kalem, 50 metre sargı bezi, 10 adet diş fırçası, 10 adet diş macunu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 takım kar kıyafeti, çok miktarda kadın iç çamaşırı, 20 adet battaniye, 50 metrekare halı, 30 kilogram el sabunu, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiş ve söz konusu sığınak kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

 

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